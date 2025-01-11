ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хвича КварацхелияСтрасти по Хвиче. Будущее Кварацхелии неопределенно, но «Наполи» будет играть жестко
  • 19:39
    • Московское «Динамо» вырвало победу у СКА в матче КХЛ
  • 17:19
    • Конте: Кварацхелия попросил продать его. Я очень разочарован
  • 16:51
    • «Металлург» переиграл «Трактор» в матче КХЛ
  • 19:58
    • «Борнмут» и «Челси» идут дальше в Кубке Англии, а «Брентфорд» покидает турнир
  • 19:34
    • «Ак Барс» совершил камбэк и обыграл «Барыс» в матче КХЛ
    Все новости спорта

    Тренер «Барыса»: Хочешь как лучше сыграть, а получается, что сами себе привезли гол

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс Ак Барс
    Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (4:5 ОТ).

    Галым Мамбеталиев — главный тренер «Барыса»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Галым Мамбеталиев — главный тренер «Барыса»

    Напомним, что «Барыс» вел со счетом 4:2, но за полторы минуты до конца 3-го периода пропустил две шайбы. «Ак Барс» довел дело до победы уже в овертайме.

    «Предупреждали что команда мощная, хорошо играет в большинстве, на пятаке. Где-то потерпели, забили. В концовке немного не хватило нас. Ребята были настроены, не опустили руки после обидного поражения в Тольятти. С "Ладой" всю игру вели, по броскам, по игре и в концовке сами себе привезли гол. Сегодня ребята играли с хорошей самоотдачей. Есть ошибки, есть что подправить.

    Не сказал бы что потеряли концентрацию в концовке. Такое бывает, хочешь как лучше сыграть, а получается, что сами себе привезли гол. Нужно было в средней зоне держать шайбу, не выбрасывать. Эти моменты привели к тому, что игра была в нашей зоне, хотя спокойно могли держать в зоне соперника шайбу», — передает слова Мамбеталиева Чемпионат.

  • «Сибирь» — в зоне плей-офф, «Куньлунь» приблизился к топ-8, «Нефтехимик» по-прежнему не побеждает
  • КХЛ: обзор 17-й игровой недели
  • 06/01/2025

    • После этого матча «Барыс» занимает предпоследнее 11-е место в таблице Востока с 25-ю очками в активе. В следующем поединке астанинцы сыграют против «Локомотива» 19-го января.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Валенсия» выстоит в Севилье
  • «Севилья» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «Милан» продолжит выигрывать?!
  • «Милан» — «Кальяри». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Наполи» удержит лидерство в Серии А
  • «Наполи» — «Верона». Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.47
  • Экспресс дня 11 января 2025 года
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Севилья — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Милан — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Наполи — Верона
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч ПСЖ — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Болонья — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  4.75
  • Экспресс дня 12 января 2025 года
  • Завтра в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Суонси
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие