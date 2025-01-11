Тренер «Барыса»: Хочешь как лучше сыграть, а получается, что сами себе привезли гол

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(4:5 ОТ).

Напомним, что «Барыс» вел со счетом 4:2, но за полторы минуты до конца 3-го периода пропустил две шайбы. «Ак Барс» довел дело до победы уже в овертайме.

«Предупреждали что команда мощная, хорошо играет в большинстве, на пятаке. Где-то потерпели, забили. В концовке немного не хватило нас. Ребята были настроены, не опустили руки после обидного поражения в Тольятти. С "Ладой" всю игру вели, по броскам, по игре и в концовке сами себе привезли гол. Сегодня ребята играли с хорошей самоотдачей. Есть ошибки, есть что подправить.

Не сказал бы что потеряли концентрацию в концовке. Такое бывает, хочешь как лучше сыграть, а получается, что сами себе привезли гол. Нужно было в средней зоне держать шайбу, не выбрасывать. Эти моменты привели к тому, что игра была в нашей зоне, хотя спокойно могли держать в зоне соперника шайбу», — передает слова Мамбеталиева Чемпионат.

После этого матча «Барыс» занимает предпоследнее 11-е место в таблице Востока с 25-ю очками в активе. В следующем поединке астанинцы сыграют против «Локомотива» 19-го января.