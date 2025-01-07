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    Гру: Контролировали эту игру с первой минуты до последней

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Лада
    Главный тренер челябинского «Трактора» Бенуа Гру подвел итог матча против «Лады» (5:0).

    Бенуа Гру
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    Бенуа Гру

    «Ребята старательно провели этот матч. Мы контролировали эту игру с первой минуты до последней. Нельзя не отметить три гола, которое создало наше третье звено. Все молодцы.

    Нет, эту игру всё равно нельзя назвать близкой к идеальной. Мы всё еще ищем химию в нападении. Ожидаю большего от нашего большинства — в нем мы забросили всего одну шайбу. Я доволен этим матчем, но не считаю его близким к идеальному», — цитирует Гру «Матч ТВ».

    «Трактор» набрал 59 очков и идет первым в Восточной конференции. У «Лады» осталось 37 баллов и 10-я строчка.

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