Гру: Контролировали эту игру с первой минуты до последней

Главный тренер челябинскогоподвел итог матча против(5:0).

«Ребята старательно провели этот матч. Мы контролировали эту игру с первой минуты до последней. Нельзя не отметить три гола, которое создало наше третье звено. Все молодцы.

Нет, эту игру всё равно нельзя назвать близкой к идеальной. Мы всё еще ищем химию в нападении. Ожидаю большего от нашего большинства — в нем мы забросили всего одну шайбу. Я доволен этим матчем, но не считаю его близким к идеальному», — цитирует Гру «Матч ТВ».

«Трактор» набрал 59 очков и идет первым в Восточной конференции. У «Лады» осталось 37 баллов и 10-я строчка.