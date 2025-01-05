В 14:30 05.01.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне КХЛ.

Последний матч: «Амур» — «Металлург Мг» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Металлург Мг» — «Амур». Коэффициент ставки — 2.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Металлург Мг»).

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