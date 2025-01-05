В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Арене Металлург» 5 января. Начало встречи — в 14:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Металлург» Мг — «Амур», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Металлург» Мг

Турнирное положение: В 41 игре магнитогорцам удалось заработать 50 очков, с которыми команда поднялась на 5-ю строчку в таблице Восточной конференции. От тройки сильнейших «Магнитку» отделяют 2 балла.

Последние матчи: После поражения от «Динамо» Москва в первой половине декабря — 2:3 «Металлург» Мг демонстрирует последовательность в победных результатах. Так, серия без поражений южноуральцев разрослась до 5 матчей.

Дважды за этот отрезок команда Андрея Разина обыграла «Автомобилист» — 4:2; 2:1 Б, а также пару раз разобралась с «Авангардом» — 2:1 ОТ; 2:1. Вместе с тем «Металлург» Мг одержал значимую победу над «Салаватом Юлаевым» — 4:2.

Не сыграют: Владислав Еременко.

Состояние команды: Последние матчи «Металлурга» Мг сопровождаются уверенностью в действиях на льду, которые позволяют добиваться столь неплохих результатов.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Команда Андрея Разина прекрасно чувствует себя на домашней площадке, где высокая эффективность и организованность являются базовыми элементами выступлений «Магнитки».

Сбалансированная атака способствует созданию остроты, но временами реализация «Металлурга» Мг вызывает вопросы. В то же время оборона южноуральцев выглядит весьма дисциплинированно.

«Амур»

Турнирное положение: В 41 игре дальневосточники заработали 23 очка, с которыми по-прежнему занимают 12-е место в конференции. Вместе с тем накануне «тигры» сравнялись по набранным баллам с «Барысом».

Последние матчи: В одном из последних матчей 2024-го «Амур» на выезде разгромил «Сибирь» — 5:1. Эта победа позволила прервать серию из 4-х поражений подряд.

В следующих играх команда Виктора Костюченка дважды уступила «Салавату Юлаеву» — 0:3; 4:5 ОТ и проиграла «Сибири» — 3:4. В первом матче января «Амур» одержал гостевую победу над «Трактором» — 3:2 ОТ.

Не сыграют: Иван Мищенко.

Состояние команды: Этот сезон «Амура» сопровождается системными проблемами, которые привели к затяжному кризису и обрушили все мечты о яркой кампании.

С приходом Виктора Костюченка на должность главного тренера «Амур» пробует наладить взаимодействие и делает акцент на атакующей игре. Стоит отметить, что в этом направлении дальневосточники заметно прибавили.

Тем не менее проблемы в обороне, которые запущены до катастрофического состояния, не позволяют «Амуру» реализовать потенциал, обретенный ввиду улучшения динамики нападения.

Статистика для ставок

«Металлург» Мг добился 8 побед в 9 последних матчах

Ни в одной игре из 6 последних на своей территории «Металлург» Мг не пропустил больше 2 голов

Только в одной очной встрече из 4-х последних на льду «Магнитки» было забито больше 4 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 1.60, ничья — в 4.70, а победа «Амура» — в 5.15.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.08, на тотал меньше 5.5 — за 1.75.

Прогноз: «Магнитка» в настоящий момент находится в отличной форме. Демонстрируя уверенные результаты и продуктивную игру, команда Андрея Разина не упустит возможности заработать 2 очка в матче с аутсайдером.

Ставка: «Металлург» Мг победит + ТБ 4.5 за 2.00.

Прогноз: В матчах последних недель «Амур» делает упор на атаку, о чем «Металлург» Мг, готовясь к сопернику, не может не знать. На фоне настойчивости дальневосточников у чужих ворот хозяевам предстоит выдать первоклассную игру.

Ставка: «Металлург» Мг не проиграет ни одного периода за 1.88.