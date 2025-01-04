«Нефтехимик» — «Авангард»: счет матча 1:5, обзор голов

Рид Буше — нападающий «Авангарда» Фото: globallookpress.com
В составе омской команды дублем отметился Наиль Якупов, а по шайбе забросили Игорь Мартынов, Майкл Маклауд и Джованни Фьоре.
У «Нефтехимика» единственный гол записал на свой счет Андрей Белозеров.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Авангард» (Омск) — 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)
Голы: Мартынов — 5 (Каблуков, Рейнгардт), 6:32 — 0:1. Маклауд — 5 (Фьоре), 7:29 — 0:2. Фьоре — 3 (Шарипзянов), 16:39 — 0:3. Белозеров — 13 (бол.), 24:41 — 1:3. Якупов — 11 (Чистяков), 36:01 — 1:4. Якупов — 12 (бол., Прохоркин, Меркли), 46:02 — 1:5Вратари: Бобков — СеребряковБроски: 46 (14+20+12) — 39 (13+11+15)Штраф: 8 — 14
После этого матча «Авангард» занимает 7-е место в таблице Востока с 41-м очком в активе. «Нефтехимик» располагается на 9-й позиции (37 баллов).