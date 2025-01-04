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    «Авангард» разгромил «Нефтехимик» в матче КХЛ

    «Нефтехимик» — «Авангард»: счет матча 1:5, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Авангард
    «Авангард» на чужой площадке одолел «Нефтехимик» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Рид Буше — нападающий «Авангарда»
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    Рид Буше — нападающий «Авангарда»

    В составе омской команды дублем отметился Наиль Якупов, а по шайбе забросили Игорь Мартынов, Майкл Маклауд и Джованни Фьоре.

    У «Нефтехимика» единственный гол записал на свой счет Андрей Белозеров.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Авангард» (Омск) — 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)
    Голы: Мартынов — 5 (Каблуков, Рейнгардт), 6:32 — 0:1. Маклауд — 5 (Фьоре), 7:29 — 0:2. Фьоре — 3 (Шарипзянов), 16:39 — 0:3. Белозеров — 13 (бол.), 24:41 — 1:3. Якупов — 11 (Чистяков), 36:01 — 1:4. Якупов — 12 (бол., Прохоркин, Меркли), 46:02 — 1:5Вратари: Бобков — СеребряковБроски: 46 (14+20+12) — 39 (13+11+15)Штраф: 8 — 14

    После этого матча «Авангард» занимает 7-е место в таблице Востока с 41-м очком в активе. «Нефтехимик» располагается на 9-й позиции (37 баллов).

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