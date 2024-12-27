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    Зубов: До определенного момента неплохо смотрелись

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сочи СКА
    Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал поединок против СКА (4:5).

    Сергей Зубов
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    Сергей Зубов

    «До определенного момента неплохо смотрелись. Потом сами пригласили СКА вернуться в игру. Конечно, очень опасно давать такие шансы мастеровитым командам. Все потери, особенно в средней зоне, оборачиваются голами. В обратку. Мы сами виноваты. Должны были придерживаться плана на игру.

    Повторюсь, мы допустили ошибки, которые непростительны против команды такого ранга, где полно мастеровитых ребят. Они чувствуют каждую смену. Нужно было сыграть проще. Хоккей — простая игра.

    Будем надеяться, что ребята набивают шишки и будут внимательнее и ответственнее относиться к таким моментам. Надо было выиграть этот матч, дотерпеть. Играть в правильный хоккей, но мы этого не сделали», — цитирует Зубова «Матч ТВ».

    В нынешнем сезоне Кузнецов провел за СКА 33 матча, забросил 10 шайб и сделал 23 голевые передачи.

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