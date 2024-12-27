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    «Спартак» проиграл «Куньлуню»

    «Куньлунь» — «Спартак»: счет матча 4:2, обзор голов

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» на своем льду переиграл «Спартак» со счетом 4:2.

    «Куньлунь»
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    «Куньлунь»

    На дубль Фу Спенсера и голы Фу Паркера и Ярослава Лихачева гости ответили точными бросками Павла Порядина и Дмитрия Вишневского.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Спартак» — 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)
    Голы: Порядин — 17 (Морозов, Вишневский), 2:35 — 0:1. Лихачев — 2 (О`Риган, Локхарт), 5:34 — 1:1. Вишневский — 3 (бол., Голдобин), 30:56 — 1:2. С. Фу — 9 (Кэмпбелл, П. Фу), 51:56 — 2:2. П. Фу — 6 (Душак, Маккошен), 57:12 — 3:2. С. Фу — 10 (п.в.), 59:56 — 4:2Вратари: Смит — НиколаевШтраф: 6 — 2Броски: 35 (15+10+10) — 27 (9+11+7)

    «Спартак» (53 очка) идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» (34 очка) — 10-й.

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