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    • Минское «Динамо» разбило «Ак Барс» в КХЛ
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    Минское «Динамо» разбило «Ак Барс» в КХЛ

    «Динамо» Минск — «Ак Барс»: счет матча 5:1, обзор голов

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» в родных стенах разгромило казанский «Ак Барс» со счетом 5:1.

    «Динамо» Минск
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    «Динамо» Минск

    На голы Брэйди Лайла, Ильи Усова, Сэма Энаса, Даниила Липского и Вадима Мороза гости ответили точным броском Александра Барабанова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Ак Барс» (Казань) — 5:1 (3:0, 2:0, 0:1)
    Голы: Лайл — 8 (Пинчук, Энас), 9:15 — 1:0. Усов — 5 (Липский), 10:13 — 2:0. Энас — 8 (Пинчук), 16:37 — 3:0. Липский — 2, 33:20 — 4:0. Мороз — 13 (Шипачев, Гросс), 34:11 — 5:0. Барабанов — 13 (буллит), 52:52 — 5:1Нереализованный буллит: Энас (Динамо Мн), 42:54 (Вратарь)Вратари: Демченко — Билялов (Мифтахов, 34:11)Штраф: 10 — 2Броски: 30 (12+15+3) — 18 (8+5+5)

    Минское «Динамо» с 45 очками идет на седьмом месте в Западной конференции. «Ак Барс» с 48 очками идет третьим на «Востоке».

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