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    «Спартак» в овертайме обыграл минское «Динамо» в матче КХЛ

    «Динамо» Минск — «Спартак»: счет матча 2:3 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск Спартак
    «Спартак» одержал победу над минским «Динамо» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проводилась в Ташкенте (Узбекистан).

    Николай Голдобин — нападающий «Спартака»
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    Николай Голдобин — нападающий «Спартака»

    В основное время матча команды обменялись голами. У «Динамо» голы записали на свой счет Егор Бориков и Роман Горбунов.

    В составе «Спартака» шайбы забросили Андрей Локтионов и Николай Голдобин.

    Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказались «красно-белые». Победный гол записал на свой счет Адам Ружичка.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Спартак» (Москва) — 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)
    Голы: Бориков — 5 (Стась, Лайл), 15:56 — 1:0. Локтионов — 9 (Голдобин, Орлов), 16:58 — 1:1. Горбунов — 10 (бол., Гросс, Мороз), 44:31 — 2:1. Голдобин — 8 (Локтионов, Ефремов), 52:32 — 2:2. Ружичка — 15 (Порядин, Вишневский), 60:26 — 2:3Вратари: Тихомиров — НиколаевБроски: 35 (17+12+6+0) — 26 (6+11+7+2)Штраф: 6 — 4

    После этого матча «Спартак» занимает 2-е место в таблице Запада с 53 очками в активе, а минское «Динамо» — на 7-й позиции (43 балла).

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