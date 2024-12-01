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    Наставник «Филадельфии» оценил победный гол Мичкова в овертайме

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Филадельфия Флайерз Сент-Луис Блюз
    Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла прокомментировал победу над «Сент-Луисом» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2. Решающий гол забил российский форвард Матвей Мичков.

    Матвей Мичков
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    Матвей Мичков

    «В овертайме мы были более-менее уверены в себе. Мичков нам здорово помог. В прошлом году у нас были проблемы с этим. Я думал, Томас уйдет в отрыв на рывке, но Конечны просто смахнул у него шайбу и отправил Мичкова к воротам соперника. Мы просто продолжаем стараться вкалывать.

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    Меня порадовала энергия команды, мы играли хорошо. Когда у нас случались провалы, особенно в третьем периоде, приходилось немного потрудиться. Колосов сделал несколько важных сейвов», — приводит слова Тортореллы сайт НХЛ.

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