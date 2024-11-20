Быков: Сейчас те места, на которых идут команды, относительны

Бывший главный тренер сборной Россиивысказался о перспективахв нынешнем сезоне.

«Чего сможет "Авангард" добиться в этом сезоне? Только выход в плей-офф? В мою бытность тренером сюрпризов было предостаточно. Здесь нужно понимать, какая стратегия у клуба. Есть наверняка молодые ребята, которым нужно набираться опыта. Во время "гладкого" чемпионата оттачиваются многие моменты. И вся работа идёт с прицелом на плей-офф.

Не думаю, что сейчас какое-то конкретное место имеет первостепенное значение. Конечно, когда ты идёшь вверху таблицы, то это даёт тебе плюс один домашний матч в плей-офф. Но это не тот фактор, который наиболее важен сейчас. Многие игроки предпочитают начинать в гостях. Сейчас те места, на которых идут команды, относительны.

Кто идёт выше, приобретают уверенность в себе. Но по ходу такого длинного "гладкого" чемпионата всё возможно. Сейчас оттачиваются взаимодействия при определённых условиях, ищутся сочетания игроков. Идёт большая скрупулёзная работа. Конечно, ставится задача побеждать в каждом матче. Но основной приоритет сейчас — подготовка к плей-офф», — цитирует Быкова «Спорт день за днём».

«Авангард» занимает лишь 10-е место в таблице Восточной конференции с 22 очками в активе, отставая от зоны плей-офф на 2 балла.