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    «Адмирал» проиграл по буллитам «Автомобилисту»

    «Адмирал» — «Автомобилист»: счет матча 3:4 Б, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Автомобилист
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» на своем льду потерпел поражение от «Автомобилиста».

    «Адмирал» проиграл по буллитам «Автомобилисту»
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    Основное и дополнительное время завершилось вничью со счетом 3:3, а в серии буллитов сильнее оказались хоккеисты из Екатеринбурга.

    За гостей в основное время забивали Алексей Бывальцев, Брукс Мэйсек и Сергей Зборовский. Шайбы хозяев на счету Егора Петухова, Павла Шэна и Степана Старкова.

    «Адмирал» (Владивосток) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:4 Б (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)
    КХЛ. Регулярный чемпионат
    Голы: Петухов — 11 (Ручкин, Шестаков), 15:44 — 1:0. Бывальцев — 3 (Кузнецов), 16:11 — 1:1. Шэн — 5 (Старков, Шулак), 18:25 — 2:1. Мэйсек — 9 (бол., Да Коста), 39:38 — 2:2. Старков — 6 (Шэн), 50:37 — 3:2. Зборовский — 2 (Хрипунов), 55:04 — 3:3Победный буллит: КизимовВратари: Демченко (Мишуров, 65:00) — Аликин (Галкин, 65:00)Броски: 25 (4+9+10+2) — 37 (19+7+10+1)Штраф: 14 — 12

    Для «Автомобилиста» это шестая победа кряду, сейчас он занимает вторую строчку на «Востоке» с 34 очками. «Адмирал» (29) идет пятым.

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