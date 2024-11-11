«Адмирал» — «Автомобилист»: счет матча 3:4 Б, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛна своем льду потерпел поражение от

Основное и дополнительное время завершилось вничью со счетом 3:3, а в серии буллитов сильнее оказались хоккеисты из Екатеринбурга.

За гостей в основное время забивали Алексей Бывальцев, Брукс Мэйсек и Сергей Зборовский. Шайбы хозяев на счету Егора Петухова, Павла Шэна и Степана Старкова.

«Адмирал» (Владивосток) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:4 Б (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1) КХЛ. Регулярный чемпионат Голы: Петухов — 11 (Ручкин, Шестаков), 15:44 — 1:0. Бывальцев — 3 (Кузнецов), 16:11 — 1:1. Шэн — 5 (Старков, Шулак), 18:25 — 2:1. Мэйсек — 9 (бол., Да Коста), 39:38 — 2:2. Старков — 6 (Шэн), 50:37 — 3:2. Зборовский — 2 (Хрипунов), 55:04 — 3:3Победный буллит: КизимовВратари: Демченко (Мишуров, 65:00) — Аликин (Галкин, 65:00)Броски: 25 (4+9+10+2) — 37 (19+7+10+1)Штраф: 14 — 12

Для «Автомобилиста» это шестая победа кряду, сейчас он занимает вторую строчку на «Востоке» с 34 очками. «Адмирал» (29) идет пятым.