Гру об игре «Трактора»: Сегодня мы совершили слишком много ошибок

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(3:4 ОТ).

«Рады этому результативному баллу. Сегодня мы совершили слишком много ошибок, над которыми будем работать, но этот балл очень важен. Несмотря на это тяжёлое путешествие до Владивостока и этот матч, надеюсь, что дальше выезд будет складываться лучше.

Чего не хватило сегодня, чтобы сломить сопротивление хозяев? Важно готовиться к любому матчу, будь это "Адмирал", СКА или "Локомотив". Любой матч в лиге будет тяжёлым, так как в КХЛ высокая конкуренция, все команды сильные. В этом сезоне мы уже показывали, что можем контролировать игру, что можем навязывать свой хоккей сопернику. Мы это делали.

Пусть по игре мы иногда не выглядели фаворитами, но нам удавалось забрать два очка. Бывают и другие матчи. В этой игре тоже были моменты, когда мы действовали хорошо, но не всё получалось. Сезон длинный, и не всегда всё будет получаться», — приводит слова Гру сайт «Трактора».

После этого матча челябинцы занимают 1-е место в таблице Востока с 35-ю очками в активе. В следующем поединке «Трактор» сыграет против «Амура» 11-го ноября.