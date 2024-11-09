«Адмирал» — «Трактор»: счет матча 4:3 ОТ, обзор голов

одержал победу над(4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время матча команды обменялись голами. У «Адмирала» шайбы забросили Никита Сошников, Егор Петухов и Джек Родевальд.

В составе «Трактора» отличились Владимир Ткачёв, Семён Дер-Аргучинцев и Сергей Телегин.

Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказался «Адмирал». Дубль оформил нападающий дальневосточников Джек Родевальд.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Адмирал» (Владивосток) — «Трактор» (Челябинск) — 4:3 ОТ (1:0, 0:1, 2:2, 1:0) Голы: Сошников — 6 (бол., Завгородний), 15:25 — 1:0. Ткачев — 8 (Кэмпфер), 25:31 — 1:1. Петухов — 10 (Ручкин), 44:21 — 2:1. Дер-Аргучинцев — 4 (Кравцов, Светлаков), 51:14 — 2:2. Телегин — 3, 54:55 — 2:3. Родуолд — 9 (Завгородний, Фьоре), 55:26 — 3:3. Родуолд — 10 (бол., Шулак, Сошников), 61:22 — 4:3Вратари: Мишуров — МыльниковБроски: 30 (9+7+11+3) — 26 (8+9+9+0)Штраф: 13 — 11

После этого матча «Адмирал» занимает 4-е место в таблице Востока с 28-ю очками в активе, а «Трактор» — на 1-й позиции с 35-ю баллами.