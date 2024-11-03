Леонтьев: Качельный хоккей был, а на буллитах соперник оказался чуть помастеровитее

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(1:2 Б).

«Довольно нервная концовка. Если по игре, то создали примерно одинаковое количество моментов, было равное количество блоков. И кулачный поединок вышел равным.

Всё было примерно поровну. Могли в овертайме в большинстве забить. Можно сказать, качельный хоккей был. А на буллитах соперник оказался чуть помастеровитее. Зарабатываем балл, готовимся дальше», — цитирует Леонтьева пресс-служба «Нефтехимика».

После этого матча «волки» занимают 6-е место в таблице Востока с 22 очками в активе. В следующем поединке «Нефтехимик» сыграет против «Ак Барса» 7-го ноября.