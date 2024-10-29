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    «Салават Юлаев» минимально одолел «Адмирал» в КХЛ

    «Салават Юлаев» — «Адмирал»: счет матча 2:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Адмирал
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в родных стенах переиграл «Адмирал» со счетом 2:1.

    «Салават Юлаев»
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    «Салават Юлаев»

    В составе победителей забивали Джошуа Ливо и Шелдон Ремпал. За гостей точный бросок на счету Никиты Сошникова.

    Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
    Голы: Ливо — 10 (бол., Шаров), 3:58 — 1:0. Ремпал — 8 (Тодд), 20:44 — 2:0. Сошников — 3 (бол., Шэн, Гутик), 57:07 — 2:1Вратари: Вязовой — Демченко (58:06)Штраф: 10 — 12Броски: 37 (12+18+7) — 34 (11+11+12)

    «Салават Юлаев» с 22 баллами идет четвертым в таблице Восточной конференции. У «Адмирала 19 очков и восьмая строчка.

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