«Салават Юлаев» — «Адмирал»: счет матча 2:1, обзор голов

«Салават Юлаев» Фото: globallookpress.com
В составе победителей забивали Джошуа Ливо и Шелдон Ремпал. За гостей точный бросок на счету Никиты Сошникова.
Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Ливо — 10 (бол., Шаров), 3:58 — 1:0. Ремпал — 8 (Тодд), 20:44 — 2:0. Сошников — 3 (бол., Шэн, Гутик), 57:07 — 2:1Вратари: Вязовой — Демченко (58:06)Штраф: 10 — 12Броски: 37 (12+18+7) — 34 (11+11+12)
«Салават Юлаев» с 22 баллами идет четвертым в таблице Восточной конференции. У «Адмирала 19 очков и восьмая строчка.