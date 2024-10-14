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    Тренер «Спартака» Ковалев: Встреча с «Динамо» была проиграна из‑за удалений

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Динамо
    Знаменитый в прошлом хоккеист Алексей Ковалев, который был исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» вместо приболевшего Алексея Жамнова, посетовал на большое количество удалений в матче против «Динамо» (0:5).

    Алексей Ковалев
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    Алексей Ковалев

    «Говорить особо нечего. Всё понятно. Нельзя выиграть матч, играя десятью хоккеистами, потому что остальные "наелись", играя в меньшинстве. Вся встреча была проиграна из‑за удалений.

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    • Конечно, много удалений — из‑за желания сделать больше, тем более это дерби. Но сколько бы ни было эмоций, можно же контролировать игру. Можно удалиться один‑два раза и исправиться, но не играть же весь период в меньшинстве.

    Сейчас нашим ребятам нужно понять, что на нас настраиваются иначе, чем в прошлом сезоне. Мы пытаемся достучаться до игроков, но иногда они делают всё по‑другому, — цитирует Ковалева "Матч ТВ".

    После этого матча "Спартак" остался на втором месте в Западной конференции с 20 очками.

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