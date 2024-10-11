«Нефтехимик» — «Сибирь»: счет матча 1:2, обзор голов

Энди Андреофф — нападающий «Сибири» Фото: globallookpress.com
В составе хозяев единственную шайбу забросил Герман Точилкин убойным бросков в девятку ворот.
У «Сибири» отличились Максим Карпов и Сергей Широков. Вторую шайбу команда забросила за 44 секунды до конца 3-го периода.
КХЛ. Регулярный чемпионат.
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Сибирь» (Новосибирск) 1:2 (0:1, 0:0, 1:1).
Голы: Карпов — 2 (бол. Пьянов, Мартынов), 13:55 — 0:1. Точилкин — 2 (Профака, Митякин), 41:56 — 1:1. Широков — 8, 59:16 — 1:2Вратари: Долганов — КрасоткинБроски: 30 (11+8+11) — 30 (10+10+10)Штраф: 6 — 4
После этого матча «Сибирь» занимает 3-е место в таблице Востока с 19-ю очками в активе. «Нефтехимик» — на 4-й позиции (17).