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    «Сибирь» вырвала победу у «Нефтехимика» в матче КХЛ

    «Нефтехимик» — «Сибирь»: счет матча 1:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Сибирь
    «Сибирь» на чужой площадке обыграла «Нефтехимик» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Энди Андреофф — нападающий «Сибири»
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    Энди Андреофф — нападающий «Сибири»

    В составе хозяев единственную шайбу забросил Герман Точилкин убойным бросков в девятку ворот.

    У «Сибири» отличились Максим Карпов и Сергей Широков. Вторую шайбу команда забросила за 44 секунды до конца 3-го периода.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Сибирь» (Новосибирск) 1:2 (0:1, 0:0, 1:1).
    Голы: Карпов — 2 (бол. Пьянов, Мартынов), 13:55 — 0:1. Точилкин — 2 (Профака, Митякин), 41:56 — 1:1. Широков — 8, 59:16 — 1:2Вратари: Долганов — КрасоткинБроски: 30 (11+8+11) — 30 (10+10+10)Штраф: 6 — 4

    После этого матча «Сибирь» занимает 3-е место в таблице Востока с 19-ю очками в активе. «Нефтехимик» — на 4-й позиции (17).

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