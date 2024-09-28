«Локомотив» — «Сочи»: счет матча 3:1, обзор голов

обыграл(3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе сочинской команды единственную шайбу забросил Сергей Попов.

У «Локомотива» голы записали на свой счет Максим Берёзкин, Александр Елесин и Александр Радулов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Локомотив» (Ярославль) — «Сочи» (Сочи) — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) Голы: Попов — 2 (Тянулин), 24:46 — 0:1. Березкин — 3 (Сергеев, Каюмов), 34:42 — 1:1. Елесин — 2 (Каюмов), 36:49 — 2:1. Радулов — 4 (Березкин, Шалунов), 53:22 — 3:1Вратари: Мельничук — ЗаврагинБроски: 40 (12+17+11) — 13 (3+6+4)Штраф: 10 — 14

После этого матча «Локомотив» занимает 1-е место в таблице Запада с 17-ю очками в активе. «Сочи» — на последней 11-й строчке (4).