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    «Локомотив» одержал волевую победу над «Сочи»

    «Локомотив» — «Сочи»: счет матча 3:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Сочи
    «Локомотив» обыграл «Сочи» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Максим Березкин — нападающий «Локомотива»
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    Максим Березкин — нападающий «Локомотива»

    В составе сочинской команды единственную шайбу забросил Сергей Попов.

    У «Локомотива» голы записали на свой счет Максим Берёзкин, Александр Елесин и Александр Радулов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Сочи» (Сочи) — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
    Голы: Попов — 2 (Тянулин), 24:46 — 0:1. Березкин — 3 (Сергеев, Каюмов), 34:42 — 1:1. Елесин — 2 (Каюмов), 36:49 — 2:1. Радулов — 4 (Березкин, Шалунов), 53:22 — 3:1Вратари: Мельничук — ЗаврагинБроски: 40 (12+17+11) — 13 (3+6+4)Штраф: 10 — 14

    После этого матча «Локомотив» занимает 1-е место в таблице Запада с 17-ю очками в активе. «Сочи» — на последней 11-й строчке (4).

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