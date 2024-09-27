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    «Чикаго» заинтересован в подписании Капризова

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Чикаго Блэкхоукс Миннесота Уайлд НХЛ
    «Чикаго» в будущем может попытаться подписать нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова. Об этом сообщил журналист The Athletic Марк Лазерус.

    Кирилл Капризов
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    Кирилл Капризов

    «Я сообщал еще в июне, что "Блэкхокс" видят в Капризове потенциального большого игрока через два года, Мариана Хоссу этого поколения, так сказать.

    Капризов заинтригован этой возможностью? Конечно. Он хочет этого прямо сейчас? Нет. Я случайно оговорился

    У Капризова осталось два года по контракту. Это решение отложено. Не хотел подразумевать обратного. Короче говоря: "Блэкхокс" положили глаз на Капризова через два года, а не наоборот», — написал Лазерус в своих соцсетях.

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  • 25/09/2024

    • В прошлом сезоне Капризов набрал 96 (46+50) очков в 75-ти матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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