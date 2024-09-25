ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Каапо КаккоНХЛ: игроки, которые зададут тон на следующем дедлайне обменов
  • 22:24
    • «Чемпионат»: Игнашевич возглавит «Крылья Советов»
  • 21:11
    • Рашфорд выйдет в стартовом составе «МЮ» на матч Лиги Европы против «Твенте»
    Все новости спорта

    Тренер «Лады»: Достойно выглядели против сильного соперника

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Ак Барс
    Главный тренер «Лады» Олег Браташ высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:4).

    Олег Браташ — главный тренер «Лады»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Олег Браташ — главный тренер «Лады»

    «Итог становится стабильным в последних играх — очередное поражение в одну шайбу. Играли хорошо, достойно выглядели против сильного соперника и имели шансы на победу, но не смогли ими воспользоваться. Недонастрой в начале третьего периода? Я не считаю, что это был недонастрой, это индивидуальные ошибки. Вопросы конкретно к игрокам, кто эти голы "привёз" — думаю, общий настрой был хороший.

    Игра Бикмуллина и Минеева? Для полной оценки нужно время, но если говорить сходу, я считаю, что они не выпадали. Конечно, мы недовольны (результатом), предпринимаем что-то, чтобы прекратить проигрывать. Все наши действия направлены на это», — цитирует Браташа пресс-служба КХЛ.

  • «Автомобилист» — лидер Востока, победные серии «Адмирала» и «Сибири», неудачная полоса «Торпедо»
  • КХЛ: обзор третьей игровой недели
  • 23/09/2024

    • После этого матча «Лада» занимает 10-е место в таблице Востока с 5-ю очками в активе. В следующем поединке тольяттинцы сыграют против «Нефтехимика» 27-го сентября.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Тоттенхэм» разгромить «Карабах»?
  • «Тоттенхэм» — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Прервет ли «Сельта» беспроигрышную серию «Атлетико»?
  • «Сельта» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Бешикташ» продлит свою серию без поражений?
  • «Аякс» — «Бешикташ». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.79
  • Экспресс дня 25 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сельта — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Аякс — Бешикташ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Адмирал — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 12:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Чилич — Нисикори
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кенин — Шнайдер
  • Теннис
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Кудерметова — Ван
  • Теннис
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Миннен — Потапова
  • Теннис
  • Послезавтра в 04:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие