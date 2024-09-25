Тренер «Лады»: Достойно выглядели против сильного соперника

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(3:4).

«Итог становится стабильным в последних играх — очередное поражение в одну шайбу. Играли хорошо, достойно выглядели против сильного соперника и имели шансы на победу, но не смогли ими воспользоваться. Недонастрой в начале третьего периода? Я не считаю, что это был недонастрой, это индивидуальные ошибки. Вопросы конкретно к игрокам, кто эти голы "привёз" — думаю, общий настрой был хороший.

Игра Бикмуллина и Минеева? Для полной оценки нужно время, но если говорить сходу, я считаю, что они не выпадали. Конечно, мы недовольны (результатом), предпринимаем что-то, чтобы прекратить проигрывать. Все наши действия направлены на это», — цитирует Браташа пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Лада» занимает 10-е место в таблице Востока с 5-ю очками в активе. В следующем поединке тольяттинцы сыграют против «Нефтехимика» 27-го сентября.