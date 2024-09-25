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    «Ак Барс» обыграл «Ладу» с минимальным счетом

    «Лада» — «Ак Барс»: счет матча 3:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Ак Барс
    В Тольятти завершился матч между местной «Ладой» и казанским «Ак Барсом» в рамках КХЛ.

    Семен Кошелев
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    Семен Кошелев

    Победу со счетом 4:3 одержали гости.

    В составе «Ак Барса» шайбы забрасывали Дмитрий Юдин, Дмитрий Яшкин, Алексей Марченко и Семен Кошелев.

    У тольяттинцев отличились Трой Джозефс, Никита Попугаев и Архип Неколенко.

    Чемпионат КХЛ
    «Лада» (Тольятти) — «Ак Барс» (Казань) — 3:4 (0:1, 3:1, 0:2)
    Голы: Юдин — 1 (Лямкин, Петан), 2:16 — 0:1. Яшкин — 4 (бол., Петан, Галимов), 27:51 — 0:2. Джозефс — 1 (Сафин), 28:17 — 1:2. Попугаев — 3 (Неколенко, Березин), 28:33 — 2:2. Неколенко — 1 (бол., Черников, Алтыбармакян), 39:37 — 3:2. Марченко — 1 (Коршков), 41:09 — 3:3. Кошелев — 1 (Миллер, Семенов), 42:10 — 3:4Вратари: Подъяпольский (59:54) — МифтаховБроски: 24 (4+10+10) — 38 (13+14+11)Штраф: 6 — 12

    Казанцы выиграли четвертый матч кряду и сейчас идут на пятом месте на «Востоке» с 10 очками. «Лада» (5) — десятая.

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