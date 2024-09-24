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    «Барыс» назвал имя временного тренера после увольнения Немировски

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Барыс КХЛ
    «Барыс» сообщил о назначении Евгения Королева на пост исполняющего обязанности главного тренера.

    Евгений Королев
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    Евгений Королев

    «В связи с неудовлетворительными результатами команды на старте нового сезона Континентальной хоккейной лиги перед матчем "Барыс" — "Динамо" Москва принято решение назначить исполняющим обязанности главного тренера Евгения Королёва.

    Дополнительная информация по обновлённому тренерскому штабу будет предоставлена после завершения всех регламентированных процедур», — говорится в заявлении казахстанского клуба.

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    Прогнозы и ставки на КХЛ

    «Барыс» проиграл шесть из семи матчей на старте нового сезона в КХЛ и занимает последнее место в общей турнирной таблице.

    В ближайшем матче «Барыс» сыграет 24 сентября на своем льду против московского «Динамо». LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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