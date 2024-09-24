«Барыс» назвал имя временного тренера после увольнения Немировски

сообщил о назначениина пост исполняющего обязанности главного тренера.

«В связи с неудовлетворительными результатами команды на старте нового сезона Континентальной хоккейной лиги перед матчем "Барыс" — "Динамо" Москва принято решение назначить исполняющим обязанности главного тренера Евгения Королёва.

Дополнительная информация по обновлённому тренерскому штабу будет предоставлена после завершения всех регламентированных процедур», — говорится в заявлении казахстанского клуба.

Ранее «Барыс» подтвердил информацию об увольнении Дэвида Немировски.

Прогнозы и ставки на КХЛ

«Барыс» проиграл шесть из семи матчей на старте нового сезона в КХЛ и занимает последнее место в общей турнирной таблице.

В ближайшем матче «Барыс» сыграет 24 сентября на своем льду против московского «Динамо». LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.