Барыс
Динамо
«Барыс»
Турнирное положение: Готовность «Барыса» к новому сезону вызывает большие вопросы, поскольку клуб из Казахстана идет на последнем месте в восточной конференции.
Последние матчи: С начала регулярки «Барыс» смог победить всего лишь один раз, одолев на выезде «Автомобилист».
Барыс — Динамо: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: В последних поединках у «Барыса» значительно выросло количество травмированных игроков. В предстоящей игре не смог принять участие в матче Антипин, Больё, Муратов и Жафяров.
Общий тонус клуба: В игре против разбалансированного московского «Динамо» шансы на успех будут, но в ограниченном количестве.
«Динамо» М
Турнирное положение: Проблемы московского «Динамо» продолжают тревожить поклонников этого клуба, поскольку их любимцы располагаются всего лишь на восьмом месте на Западе.
Последние матчи: В большинстве последних матчей московское «Динамо» не смогло добыть победы, но крайний поединок против «Амура» на выезде закончился викторией.
Травмированные игроки: Московское «Динамо» по-прежнему не испытывает недостатка в игровых ресурсах, поскольку все хоккеисты здоровы.
Общий тонус клуба: В матче против «Барыса» можно знатно опростоволоситься, если не отнестись к своему сопернику серьезно.
Статистика для ставок
- «Барыс» с начала регулярного сезона смог выиграть всего лишь раз
- Три из последних четырех очных поединков заходили в овертаймы
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.86, на ничью — 4.55, на гостей — 1.79.
Прогноз: У приезжего клуба больше шансов забрать два очка в предстоящей игре
- 1.82СКА — Авангард: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.60Металлург — Салават Юлаев: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.75Сибирь — Сочи: прогноз и ставкаЗавтра в 15:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Московский клуб не в полном порядке, поэтому вероятность дополнительной пятиминутки вполне высокая.
Ставка: П2 с коэффициентом 1.79.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.15.