В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать московское «Динамо». Игра пройдет на «Барыс Арене» 24 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск Ставка и прогноз на матч «Барыс» — «Динамо» М, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Барыс»

Турнирное положение: Готовность «Барыса» к новому сезону вызывает большие вопросы, поскольку клуб из Казахстана идет на последнем месте в восточной конференции.

Последние матчи: С начала регулярки «Барыс» смог победить всего лишь один раз, одолев на выезде «Автомобилист».

Травмированные игроки: В последних поединках у «Барыса» значительно выросло количество травмированных игроков. В предстоящей игре не смог принять участие в матче Антипин, Больё, Муратов и Жафяров.

Общий тонус клуба: В игре против разбалансированного московского «Динамо» шансы на успех будут, но в ограниченном количестве.

«Динамо» М

Турнирное положение: Проблемы московского «Динамо» продолжают тревожить поклонников этого клуба, поскольку их любимцы располагаются всего лишь на восьмом месте на Западе.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Последние матчи: В большинстве последних матчей московское «Динамо» не смогло добыть победы, но крайний поединок против «Амура» на выезде закончился викторией.

Травмированные игроки: Московское «Динамо» по-прежнему не испытывает недостатка в игровых ресурсах, поскольку все хоккеисты здоровы.

Общий тонус клуба: В матче против «Барыса» можно знатно опростоволоситься, если не отнестись к своему сопернику серьезно.

Статистика для ставок

«Барыс» с начала регулярного сезона смог выиграть всего лишь раз

Три из последних четырех очных поединков заходили в овертаймы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.86, на ничью — 4.55, на гостей — 1.79.

Прогноз: У приезжего клуба больше шансов забрать два очка в предстоящей игре

Альтернативный прогноз: Московский клуб не в полном порядке, поэтому вероятность дополнительной пятиминутки вполне высокая.

Ставка: П2 с коэффициентом 1.79.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.15.