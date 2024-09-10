Гусев назвал условия, при которых согласился бы играть в НХЛ

Нападающий московскогообъяснил, почему решил продлить контракт с «бело-голубыми».

«Согласился бы играть в НХЛ только на определенных условиях? Да, все верно. Для меня важно играть в свой хоккей, показывать на льду свои лучшие качества. Поэтому сейчас я в "Динамо".

Рассматривал ли варианты с другими клубами КХЛ? Прошлый сезон мы провели пусть не идеально, но в целом достаточно хорошо. И лично меня в "Динамо" всё устраивает. Поэтому никаких мыслей о других клубах не было», — цитирует Гусева сайт «Динамо».

В прошлом сезоне нападающий провел за «бело-голубых» 77 матчей и набрал 99 (26+73) очков. Уже в сезоне 2024/2025 Гусев принял участие в 2-х встречах, забросил шайбу и отметился голевой передачей.