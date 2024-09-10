ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Черышев«Здорово, что Миранчук и Уткин решили выйти из зоны комфорта». Дмитрий Черышев — о новичках сборной России и сенсациях в Лиге наций
  • 16:10
    • «Динамо» продлило контракт с Фоминым
  • 15:49
    • ЦСКА может подписать нападающего «Сочи»
  • 15:31
    • Чуни успешно прошел медосмотр перед переходом в «Рубин»
  • 15:14
    • Агент Уткина: В Турции Дани не будет
  • 14:30
    • Николсон останется в «Спартаке», Мелешин перейдет в клуб Первой лиги
    Все новости спорта

    Гусев назвал условия, при которых согласился бы играть в НХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо НХЛ
    Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев объяснил, почему решил продлить контракт с «бело-голубыми».

    Никита Гусев — нападающий московского «Динамо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Никита Гусев — нападающий московского «Динамо»

    «Согласился бы играть в НХЛ только на определенных условиях? Да, все верно. Для меня важно играть в свой хоккей, показывать на льду свои лучшие качества. Поэтому сейчас я в "Динамо".

    Рассматривал ли варианты с другими клубами КХЛ? Прошлый сезон мы провели пусть не идеально, но в целом достаточно хорошо. И лично меня в "Динамо" всё устраивает. Поэтому никаких мыслей о других клубах не было», — цитирует Гусева сайт «Динамо».

  • Матч за Кубок Открытия, первый гол Кузнецова, «Зеленое дерби»
  • КХЛ: обзор первой игровой недели
  • Вчера

    • В прошлом сезоне нападающий провел за «бело-голубых» 77 матчей и набрал 99 (26+73) очков. Уже в сезоне 2024/2025 Гусев принял участие в 2-х встречах, забросил шайбу и отметился голевой передачей.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сборная Германии устроит шоу в Амстердаме?
  • Нидерланды — Германия. Прогноз и ставки
  • 2.59
    •
  • Узбеки быстро добьются своего
  • Кыргызстан — Узбекистан. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • Разгромит ли Англия Финляндию?
  • Англия — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.41
  • Экспресс дня 10 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.59
  • Прогноз на матч Нидерланды — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Кыргызстан — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Англия — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Албания — Грузия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.81
  • Прогноз на матч Колумбия — Аргентина
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.74
  • Прогноз на матч Спартак Романцева — Спартак Станковича
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Авангард — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Эквадор — Перу
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие