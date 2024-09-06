В минском «Динамо» объявили о подписании контракта с Тихомировым

Голкиперстал игроком минского. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Стало известно, что Тихомиров подписал контракт с «Динамо» до конца сезона 2024/2025.

«Андрей Тихомиров перешел в минское "Динамо". Сезон 2023/24 россиянин провел в "Нефтехимике", в составе которого сыграл в 14 матчах, отразил 91.8% бросков с коэффициентом надежности 2.50.

Также в КХЛ играл за "Торпедо". Суммарно в лиге: 163 матча, 11 шатаутов, 91.7% ОБ, КН 2.58. В сезоне 2014/15 вместе с Романом Горбуновым становился чемпионом МХЛ в составе нижегородской "Чайки". Добро пожаловать, Андрей!» — сказано в заявлении.