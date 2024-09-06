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    В минском «Динамо» объявили о подписании контракта с Тихомировым

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Динамо Минск Трансферы
    Голкипер Андрей Тихомиров стал игроком минского «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

    Андрей Тихомиров
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    Андрей Тихомиров

    Стало известно, что Тихомиров подписал контракт с «Динамо» до конца сезона 2024/2025.

    «Андрей Тихомиров перешел в минское "Динамо". Сезон 2023/24 россиянин провел в "Нефтехимике", в составе которого сыграл в 14 матчах, отразил 91.8% бросков с коэффициентом надежности 2.50.

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    • Также в КХЛ играл за "Торпедо". Суммарно в лиге: 163 матча, 11 шатаутов, 91.7% ОБ, КН 2.58. В сезоне 2014/15 вместе с Романом Горбуновым становился чемпионом МХЛ в составе нижегородской "Чайки". Добро пожаловать, Андрей!» — сказано в заявлении.

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