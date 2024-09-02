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    Кручинин об игре за «Северсталь»: Это тот хоккей, которому меня папа с детства обучал

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь
    Нападающий «Северстали» Алексей Кручинин рассказал об игре за череповецкую команду под руководством главного тренера Андрея Козырева.

    Алексей Кручинин
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    Алексей Кручинин

    «Кайфую ли я от хоккея? Да, я вернулся в хоккей Андрея Леонидовича (Козырева) Мне очень близка его система, и то, что он просит от игроков, мне нравится. Это тот хоккей, которому меня папа с детства обучал. Я получаю удовольствие с самой первой тренировки.

    С каким настроением подхожу к сезону? Больше с воодушевлением, с хорошей внутренней мотивацией. Хочется поскорее начать играть и получать удовольствие от игр. Соскучился по хоккею», — приводит слова Алексея Кручинина ВсёПроСпорт.Ру.

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    • Напомним, что Кручинин подписал контракт с «Северсталью» этим летом. В прошлом сезоне нападающий выступал за «Торпедо», где провел 55 матчей и набрал 24 (14+10) очка.

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