Кручинин об игре за «Северсталь»: Это тот хоккей, которому меня папа с детства обучал

Нападающийрассказал об игре за череповецкую команду под руководством главного тренера Андрея Козырева.

«Кайфую ли я от хоккея? Да, я вернулся в хоккей Андрея Леонидовича (Козырева) Мне очень близка его система, и то, что он просит от игроков, мне нравится. Это тот хоккей, которому меня папа с детства обучал. Я получаю удовольствие с самой первой тренировки.

С каким настроением подхожу к сезону? Больше с воодушевлением, с хорошей внутренней мотивацией. Хочется поскорее начать играть и получать удовольствие от игр. Соскучился по хоккею», — приводит слова Алексея Кручинина ВсёПроСпорт.Ру.

Напомним, что Кручинин подписал контракт с «Северсталью» этим летом. В прошлом сезоне нападающий выступал за «Торпедо», где провел 55 матчей и набрал 24 (14+10) очка.