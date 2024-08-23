«Трактор» — «Сибирь»: счет матча 3:0, обзор голов

Никита Тертышный — нападающий «Трактора» Фото: globallookpress.com
В составе челябинской команды шайбы забросили Виталий Кравцов, Александр Кадейкин (в большинстве) и Никита Тертышный.
Кубок Блинова.
«Трактор» (Челябинск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Кравцов — 2 (Дер-Аргучинцев), 1:29 — 1:0. Кадейкин — 1 (бол., Дер-Аргучинцев, Кэмпфер), 29:34 — 2:0. Тертышный — 3 (Шварев, Щучинов), 46:12 — 3:0Вратари: Фукале — КостинБроски: 33 (7+12+14) — 30 (9+8+13)Штраф: 6 — 8
В следующем матче Кубка Блинова «Трактор» сыграет против «Барыса» 24-го августа в 12:00 мск. «Сибирь» встретится с «Авангардом» 25-го числа в 13:00 мск.