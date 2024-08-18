«Нефтехимик» — «Северсталь»: счет матча 1:2, обзор голов

Адам Лишка — нападающий «Северстали» Фото: globallookpress.com
В составе череповецкой команды шайбы забросили Михаил Ильин и Адам Лишка.
У «Нефтехимика» единственный гол записал на свой счет нападающий Андрей Белозеров.
Кубок Республики Башкортостан.
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Северсталь» (Череповец) — 1:2 (0:0, 0:0, 1:2).
Голы: Ильин — 1 (бол., Муханов, Абросимов), 41:26 — 0:1. Лишка — 1 (бол., Коростелев, Фомин), 45:27 — 0:2. Белозеров — 1 (Клок, Киселевич), 46:32 — 1:2Вратари: Долганов — СамойловШтраф: 12 — 6
В следующем матче Кубка Республики Башкортостан «Северсталь» сыграет против «Металлурга». «Нефтехимик» завершил свое выступление на турнире.