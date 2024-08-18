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    «Северсталь» одержал победу над «Нефтехимиком»

    «Нефтехимик» — «Северсталь»: счет матча 1:2, обзор голов

    Хоккей Нефтехимик Северсталь
    «Северсталь» обыграл «Нефтехимик» (2:1) в матче Кубка Республики Башкортостан.

    Адам Лишка — нападающий «Северстали»
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    Адам Лишка — нападающий «Северстали»

    В составе череповецкой команды шайбы забросили Михаил Ильин и Адам Лишка.

    У «Нефтехимика» единственный гол записал на свой счет нападающий Андрей Белозеров.

    Кубок Республики Башкортостан.
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Северсталь» (Череповец) — 1:2 (0:0, 0:0, 1:2).
    Голы: Ильин — 1 (бол., Муханов, Абросимов), 41:26 — 0:1. Лишка — 1 (бол., Коростелев, Фомин), 45:27 — 0:2. Белозеров — 1 (Клок, Киселевич), 46:32 — 1:2Вратари: Долганов — СамойловШтраф: 12 — 6

    В следующем матче Кубка Республики Башкортостан «Северсталь» сыграет против «Металлурга». «Нефтехимик» завершил свое выступление на турнире.

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