«Авангард» подписал Макеева

объявил о подписании форварда. Об этом сообщает сайт омского клуба.

Контракт с 32‑летний форвардом рассчитан на один год. Макеев будет выступать за «Авангард» под 57‑м номером.

«Макеев набрал немало очков в прошлом сезоне, у него есть качества и голеадора, и диспетчера. Внушительный показатель полезности говорит, что это командный игрок, готовый отрабатывать на любом участке площадки. Он здорово реализует моменты, а главное — у него характер настоящего бойца.

Алексей максимально настроен побеждать, его мастерство и самоотверженность принесут пользу команде», — сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

Макеев в минувшем сезоне играл за «Автомобилист».

Новый сезон в КХЛ начнется 3 сентября.