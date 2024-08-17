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    «Авангард» подписал Макеева

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    «Авангард» объявил о подписании форварда Алексея Макеева. Об этом сообщает сайт омского клуба.

    Алексей Макеев
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    Алексей Макеев

    Контракт с 32‑летний форвардом рассчитан на один год. Макеев будет выступать за «Авангард» под 57‑м номером.

    «Макеев набрал немало очков в прошлом сезоне, у него есть качества и голеадора, и диспетчера. Внушительный показатель полезности говорит, что это командный игрок, готовый отрабатывать на любом участке площадки. Он здорово реализует моменты, а главное — у него характер настоящего бойца.

    Алексей максимально настроен побеждать, его мастерство и самоотверженность принесут пользу команде», — сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

    Макеев в минувшем сезоне играл за «Автомобилист».

    Новый сезон в КХЛ начнется 3 сентября.

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