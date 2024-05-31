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    Бобровский: Сейчас просто наслаждаемся моментом

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Флорида Пантерз Нью-Йорк Рейнджерс
    Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал победу своей команды над «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2) в пятом матче серии финала плей-офф Восточной конференции НХЛ.

    Сергей Бобровский
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    Сергей Бобровский

    «Флорида» вышла вперед в серии (3-2) и находится в одной победе от выхода в финал Кубка Стэнли.

    «Хорошая победа. Хорошая игра. Одна победа до финала? Мы не заглядываем так далеко. Мы думаем только об одном моменте за раз. Прямо сейчас мы просто наслаждаемся этим моментом», — приводит слова Бобровского журналист Дэвид Паньотта.

    Ранее сообщалось, что Бобровский вышел на третье место по победам в плей-офф НХЛ среди российских вратарей.

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    Следующий матч серии пройдет 2 июня.

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