Клуб НХЛ «Торонто» расстался с главным тренером

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс»освобожден от своей должности, сообщил генеральный менеджер Брэд Треливинг.

«Сегодняшнее решение было трудным. Шелдон — превосходный тренер и отличный человек, однако мы решили, что необходим новый человек, который поможет команде добиться нашей конечной цели.

Мы благодарим Шелдона за его упорную работу и преданность организации на протяжении последних девяти лет и желаем ему и его семье всего наилучшего», — заявил Треливинг.

Под руководством Кифа «кленовые листья» провели 349 матчей регулярки, три года подряд набирали свыше 100 очков в чемпионате.

В этом сезоне «Торонто» вылетел в первом раунде плей-офф, уступив «Бостону» со счетом 3:4.