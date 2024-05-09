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    Клуб НХЛ «Торонто» расстался с главным тренером

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Торонто Мэйпл Лифс
    Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф освобожден от своей должности, сообщил генеральный менеджер Брэд Треливинг.

    Шелдон Киф
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    Шелдон Киф

    «Сегодняшнее решение было трудным. Шелдон — превосходный тренер и отличный человек, однако мы решили, что необходим новый человек, который поможет команде добиться нашей конечной цели.

    Мы благодарим Шелдона за его упорную работу и преданность организации на протяжении последних девяти лет и желаем ему и его семье всего наилучшего», — заявил Треливинг.

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    • Под руководством Кифа «кленовые листья» провели 349 матчей регулярки, три года подряд набирали свыше 100 очков в чемпионате.

    В этом сезоне «Торонто» вылетел в первом раунде плей-офф, уступив «Бостону» со счетом 3:4.

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