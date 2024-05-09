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    Кубок Стэнли. «Флорида» сравняла счет в серии с «Бостоном», «Ванкувер» выиграл у «Эдмонтона»

    Обзор матчей второго раунда плей-офф НХЛ 9 мая

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    «Ванкувер» начал с победы серию против «Эдмонтона»
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    «Ванкувер» начал с победы серию против «Эдмонтона»
    За океаном завершился еще один игровой день в рамках второго раунда Кубка Стэнли.

    «Флорида» — «Бостон» — 6:1

    Одним из лучших в этом матче был финский нападающий «Флориды» Александр Барков, набравший 4 (2+2) очка.

    Форвард хозяев Сэм Райнхарт сделал четыре результативные передачи. Канадец установил рекорд «Флориды» по числу ассистов в одном матче плей-офф.

    Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 14 бросков из 15.

    Счет в серии стал 1-1. Третий матч пройдет 11 мая на льду «Бостона».

    НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Второй матч
    «Флорида» — «Бостон» — 6:1 (0:1, 3:0, 3:0)
    Голы: Койл — 1 (Заха, Маршан), 12:12 — 0:1. Лоренц — 2 (Монтур), 21:56 — 1:1. Барков — 3 (Райнхарт, Экблад), 29:49 — 2:1. Форслинг — 1 (Лунделл, Монтур), 39:58 — 3:1. Луостаринен — 1 (Барков, Райнхарт), 41:28 — 4:1. Барков — 4 (бол., Райнхарт), 50:52 — 5:1. Монтур — 2 (мен., Барков, Райнхарт), 51:58 — 6:1Вратари: Бобровский — Суэймен (Ульмарк, 41:28)Штраф: 71 — 87Броски: 33 (7+14+12) — 15 (6+6+3)Счет в серии: 1-1

    «Флорида» — «Бостон» — 6:1

    «Ванкувер» — «Эдмонтон» — 5:4

    «Ванкувер» к середине второго периода проигрывал со счетом 1:4, но в итоге совершил камбэк.

    Второй звездой матча был признан защитник «Ванкувера» Никита Задоров. Россиянин забил четвертый гол своей команды и отметился результативной передачей в эпизоде с пятой шайбой.

    «Ванкувер» повел в серии — 1-0. Второй матч состоится 11 мая в Ванкувере.

    НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Первый матч
    «Ванкувер» — «Эдмонтон» — 5:4 (0:2, 2:2, 3:0)
    Голы: Хаймэн — 8 (бол., Нюджент-Хопкинс, Драйзайтль), 2:11 — 0:1. Экхольм — 1 (Драйзайтль), 15:01 — 0:2. Джошуа — 3 (Коул, Линдхольм), 20:53 — 1:2. Сиси — 1 (Райан, Нюджент-Хопкинс), 32:26 — 1:3. Хаймэн — 9 (Бушар, Макдэвид), 33:11 — 1:4. Линдхольм — 3 (Джошуа, Суси), 37:01 — 2:4. Миллер — 2 (Босер, Суси), 49:38 — 3:4. Задоров — 3 (Блюгерс, Хегландер), 53:47 — 4:4. Гарлэнд — 1 (Джошуа, Задоров), 54:26 — 5:4Вратари: Шилов — Скиннер (57:51)Штраф: 4 — 8Броски: 24 (5+11+8) — 16 (10+4+2)Счет в серии: 1-0

    «Ванкувер» — «Эдмонтон» — 5:4
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