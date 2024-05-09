Ротенберг: Очень важно было сегодня выиграть и подарить стране победу

Главный тренервысказался о победе над сборной(6:2) в Туле.

«Получили травмы несколько игроков. Очень непонятное для нас судейство было сегодня, потому что всё было позволено, нанесение травм. У нас переломы в команде. Но тем ценнее победа. Так побеждали наши ветераны на Великой Отечественной войне — только за счёт самопожертвования и нашего русского характера. Сегодня переломы, травмы, кровь, но мы победили. Очень важно было сегодня выиграть и подарить стране победу. Вся страна хотела победы, мы не имели права сегодня проигрывать, мы отдали всё», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

Оба предыдущих матча также завершились уверенными победами сборной «России 25» — 6:0, 4:0. Четвертый матч в рамках Большого тура пройдет 11 мая в Минске.