начнут матч в 19:00 в плей-офф КХЛ, 24.04.2024.

Последний матч: «Локомотив» — «Металлург Мг» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Локомотив» — «Металлург Мг». Коэффициент ставки — 1.95 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Металлург Мг»).

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