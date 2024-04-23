начнут матч в 05:00 в Кубке Стэнли, 23.04.2024.

Последний матч: «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» 4:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес». Коэффициент ставки — 2.10 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Лос-Анджелес»).

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