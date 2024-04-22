В 19:00 22.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав плей-офф КХЛ.

Последний матч: «Металлург Мг» — «Локомотив» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Локомотив» — «Металлург Мг». Коэффициент ставки — 1.95 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Локомотив»).

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