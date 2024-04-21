начнут матч в 19:30 в плей-офф Кубка Стэнли, 21.04.2024.

Последний матч: «Флорида» — «Тампа-Бэй» 3:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Флорида» — «Тампа-Бэй» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.94 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:5 (победит «Тампа-Бэй»).

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