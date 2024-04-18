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    НХЛ объявила о создании нового клуба в Юте

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    Национальная хоккейная лига (НХЛ) сделала официальное заявление о появлении новой франшизы в Юте.

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    Также совет директоров утвердил план, который делает организацию «Аризону Койотс» неактивной с правом её возобновления, если владелец в течение пяти лет полностью построит новый современный комплекс, подходящий для команды НХЛ.

    Франшиза «Койотс» передаст все существующие хоккейные активы, включая полный список игроков и драфт-пики, а также отдел хоккейных операций франшизе «Юта».

    «Как всем известно, Юта — динамичный и процветающий штат, и мы очень рады быть его частью.

    Вера НХЛ в "Аризону" никогда не колебалась. Мы благодарим владельца "Аризоны" Алекса Меруэло за его преданность франшизе и полностью поддерживаем его усилия по обеспечению нового дома для "койотов".

    Мы также хотим выразить признательность преданным хоккейным болельщикам из Аризоны, которые самоотверженно поддерживали свою команду на протяжении почти трёх десятилетий», — заявил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

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