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    Чикаго — Каролина: смотреть онлайн в прямом эфире

    15.04.2024 в 01:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Чикаго — Каролина

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Чикаго и Каролина начнут матч в 01:00 в регулярном сезоне НХЛ, 15.04.2024.

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    Последний матч: «Каролина» — «Чикаго» 6:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Чикаго» — «Каролина» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.46.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:5.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:5 (победит «Каролина»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Чикаго — Каролина.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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