В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Ванкувер». Игра пройдет в «Бриджстоун Арене» 04 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Нэшвилл» — «Ванкувер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Нэшвилл»

Турнирное положение: Перед игрой в Ванкувере в «Нэшвилл» верили только самые отъявленные фанаты этого клуба, и им повезло лицезреть победу своего коллектива на одном из самых сложных выездов сезона.

Последние матчи: Клуб из Теннеси провел две первых периода матча в своем излюбленном стиле, а после пропущенной шайбы казалось, что и вовсе опустит руки, но этого не случилось и коллектив Брюнетта смог оформит волевую победу на выезде.

Травмированные игроки: Участие Сэстни и Шенна под вопросом, но вероятность их появления на льду довольно высокая.

Общий тонус клуба: Хозяевам уже нечего терять, и они при своих болельщиках выложатся на полную катушку. Вероятность продолжения серии в Ванкувере очень даже не маленькая.

«Ванкувер»

Турнирное положение: Последний матч на территории «Ванкувера» совсем не впечатли поклонников этого клуба, а «касатки» проиграли абсолютно по делу.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: На протяжении всего матча был вялотекущий хоккей, как у одних, так и у других ворот, но в третьей двадцатиминутке было заброшено сразу три шайбы, две из которых пришлись на счет «хищников».

Травмированные игроки: Токкет по-прежнему не может рассчитывать на травмировавшего колено, а у Пулман не может помочь по причине травмы головы.

Общий тонус клуба: Есть определённые опасения за канадскую команду, но стойкость духа по нынешней серии она демонстрировала уже неоднократно.

Статистика для ставок

За четыре последних домашних матча «Нэшвилл» смог победить всего лишь раз

«Кэнакс» за четыре последних матча на выезде проиграли единожды

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.32, на ничью — 4.47, на гостей — 2.78.

Прогноз: «Нэшвилл» вырвет непростую победу на домашнем льду

Альтернативный прогноз: В этой игре виднеется овертайм издалека

Ставка: П1 с коэффициентом 2.32.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.98.