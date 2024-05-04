«Нэшвилл»
Турнирное положение: Перед игрой в Ванкувере в «Нэшвилл» верили только самые отъявленные фанаты этого клуба, и им повезло лицезреть победу своего коллектива на одном из самых сложных выездов сезона.
Последние матчи: Клуб из Теннеси провел две первых периода матча в своем излюбленном стиле, а после пропущенной шайбы казалось, что и вовсе опустит руки, но этого не случилось и коллектив Брюнетта смог оформит волевую победу на выезде.
Травмированные игроки: Участие Сэстни и Шенна под вопросом, но вероятность их появления на льду довольно высокая.
Общий тонус клуба: Хозяевам уже нечего терять, и они при своих болельщиках выложатся на полную катушку. Вероятность продолжения серии в Ванкувере очень даже не маленькая.
«Ванкувер»
Турнирное положение: Последний матч на территории «Ванкувера» совсем не впечатли поклонников этого клуба, а «касатки» проиграли абсолютно по делу.
Последние матчи: На протяжении всего матча был вялотекущий хоккей, как у одних, так и у других ворот, но в третьей двадцатиминутке было заброшено сразу три шайбы, две из которых пришлись на счет «хищников».
Травмированные игроки: Токкет по-прежнему не может рассчитывать на травмировавшего колено, а у Пулман не может помочь по причине травмы головы.
Общий тонус клуба: Есть определённые опасения за канадскую команду, но стойкость духа по нынешней серии она демонстрировала уже неоднократно.
Статистика для ставок
- За четыре последних домашних матча «Нэшвилл» смог победить всего лишь раз
- «Кэнакс» за четыре последних матча на выезде проиграли единожды
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.32, на ничью — 4.47, на гостей — 2.78.
Прогноз: «Нэшвилл» вырвет непростую победу на домашнем льду
- 2.14Бостон — Торонто: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 1.94Чехия — Швеция: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.53Вегас — Даллас: прогноз и ставкаСегодня в 05:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: В этой игре виднеется овертайм издалека
Ставка: П1 с коэффициентом 2.32.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.98.