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    «Нэшвилл» сможет сравнять счет в серии?

    «Нэшвилл» — «Ванкувер». Ставка (к. 2.32), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 04 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нэшвилл» — «Ванкувер»
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    «Нэшвилл»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Ванкувер». Игра пройдет в «Бриджстоун Арене» 04 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Нэшвилл» — «Ванкувер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 04 Мая 2024 года
    Нэшвилл
  • Кубок Стэнли
    •  Нэшвилл 02:00 Ванкувер Ванкувер
  • Кубок Стэнли
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    «Нэшвилл»

    Турнирное положение: Перед игрой в Ванкувере в «Нэшвилл» верили только самые отъявленные фанаты этого клуба, и им повезло лицезреть победу своего коллектива на одном из самых сложных выездов сезона.

    Последние матчи: Клуб из Теннеси провел две первых периода матча в своем излюбленном стиле, а после пропущенной шайбы казалось, что и вовсе опустит руки, но этого не случилось и коллектив Брюнетта смог оформит волевую победу на выезде.

    Травмированные игроки: Участие Сэстни и Шенна под вопросом, но вероятность их появления на льду довольно высокая.

    Общий тонус клуба: Хозяевам уже нечего терять, и они при своих болельщиках выложатся на полную катушку. Вероятность продолжения серии в Ванкувере очень даже не маленькая.

    «Ванкувер»

    Турнирное положение: Последний матч на территории «Ванкувера» совсем не впечатли поклонников этого клуба, а «касатки» проиграли абсолютно по делу.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: На протяжении всего матча был вялотекущий хоккей, как у одних, так и у других ворот, но в третьей двадцатиминутке было заброшено сразу три шайбы, две из которых пришлись на счет «хищников».

    Травмированные игроки: Токкет по-прежнему не может рассчитывать на травмировавшего колено, а у Пулман не может помочь по причине травмы головы.

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    Общий тонус клуба: Есть определённые опасения за канадскую команду, но стойкость духа по нынешней серии она демонстрировала уже неоднократно.

    Статистика для ставок

    • За четыре последних домашних матча «Нэшвилл» смог победить всего лишь раз

    • «Кэнакс» за четыре последних матча на выезде проиграли единожды

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.32, на ничью — 4.47, на гостей — 2.78.

    Прогноз: «Нэшвилл» вырвет непростую победу на домашнем льду

    Альтернативный прогноз: В этой игре виднеется овертайм издалека

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.32.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.98.

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    Ставка и прогноз на матч «Нэшвилл» — «Ванкувер» с коэффициентом 2.32. Дата матча: 04.05.2024. Прогнозы на хоккей. «Нэшвилл» сможет сравнять счет в серии?
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