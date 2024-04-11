Терещенко о серии «Автомобилист» — «Металлург»: Четвертый матч получился огненным

Экс-нападающий сборной Россииоценил игрув полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина.

«Четвёртый матч получился огненным, хорошим. "Автомобилист" — молодцы. Опять же, не хватает немного опыта "Металлургу". Хоть и Андрей Владимирович (Разин) говорит, что они будут играть в атакующий хоккей, но это плей-офф.

Думаю, не то чтобы лукавит, а пытается просто успокоить ребят своими высказываниями. Конечно, когда вы ведёте 3:0, такие игры нужно доводить до победы.

Думаю, негативно упущенный матч на "Металлург" не подействует. Есть и опытные ребята, и тренерский штаб, поэтому дальше нас ждёт интересная борьба, будет интересно смотреть», — сказал Терещенко Чемпионату.

Напомним, что в 4-м матче полуфинальной серии «Металлург» забросил 3 быстрых шайбы, а «Автомобилист» сумел отыграться и выиграл со счетом 5:3. После этого матча счет в серии сравнялся — 2:2.

Следующий матч между этими командами состоится сегодня, 11-го апреля. Начало игры — в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.