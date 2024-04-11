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    Терещенко о серии «Автомобилист» — «Металлург»: Четвертый матч получился огненным

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Металлург Мг
    Экс-нападающий сборной России Алексей Терещенко оценил игру «Автомобилиста» и «Металлурга» в полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина.

    «Автомобилист»
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    «Автомобилист»

    «Четвёртый матч получился огненным, хорошим. "Автомобилист" — молодцы. Опять же, не хватает немного опыта "Металлургу". Хоть и Андрей Владимирович (Разин) говорит, что они будут играть в атакующий хоккей, но это плей-офф.

    Думаю, не то чтобы лукавит, а пытается просто успокоить ребят своими высказываниями. Конечно, когда вы ведёте 3:0, такие игры нужно доводить до победы.

    Думаю, негативно упущенный матч на "Металлург" не подействует. Есть и опытные ребята, и тренерский штаб, поэтому дальше нас ждёт интересная борьба, будет интересно смотреть», — сказал Терещенко Чемпионату.

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    • Напомним, что в 4-м матче полуфинальной серии «Металлург» забросил 3 быстрых шайбы, а «Автомобилист» сумел отыграться и выиграл со счетом 5:3. После этого матча счет в серии сравнялся — 2:2.

    Следующий матч между этими командами состоится сегодня, 11-го апреля. Начало игры — в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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