В пятом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Арене Металлург» 11 апреля. Начало встречи — в 17:00 (мск). «Металлург» Мг — «Автомобилист»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Металлург» Мг

Путь к плей-офф: До последнего дня регулярного сезона «Металлург» Мг соперничал с «Авангардом» за лидерство на Востоке. Эту битву команда Разина выиграла, набрав 95 очков в 68 встречах.

Последние матчи: Предыдущие серии «Металлурга» Мг состояли из шести матчей и заканчивались на катке соперника. Так, магнитогорцы выбили из турнира «Амур» и «Спартак».

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Полуфинальную серию с «Автомобилистом» команда Андрея Разина начала с переменчивым успехом на домашнем льду, где сперва выиграла (2:1), а затем потерпела поражение (2:4).

Выезд на «Уралец Арену» сулил тяжелейшую победу в овертайме, вырванную на 2-й минуте благодаря голу Джонсона (3:2 ОТ), и тотальное разочарование по итогам следующей встречи, в которой, ведя 3:0, «Металлург» Мг бездарно упустил преимущество и потерпел неудачу (3:5). Так, в преддверии возвращения в Магнитогорск в серии восстановилось равновесие — 2:2.

Все прогнозы на КХЛ

Не сыграют: На данный момент «Металлург» Мг готовится сыграть дома с полной обоймой хоккеистов.

Состояние команды: Уже в этот четверг «Магнитка» в теории могла заканчивать серию, но сама себе устроила проблемы, не сумев дожать в нужный момент «Авто». В преддверии домашнего матча команда Разина пересмотрит свое отношение к сопернику.

«Автомобилист»

Путь к плей-офф: Достаточно продолжительный отрезок чемпионата «Автомобилист» провел в борьбе за место в первой четверке, после чего опустился на пятую строчку в таблице Востока, на которой в итоге и остался с 82 набранными очками.

Последние матчи: Екатеринбуржцы стали творцами двух главных сенсаций разных стадий плей-офф. За пять матчей они разделались с «Ак Барсом» в 1/8 финала, после чего столько же попыток потратили на СКА в четвертьфинале.

Полуфинал с «Магниткой» пошел по другому шаблону: «Автомобилист» не победил трижды кряду. Более того, его поражением закончились два матча из стартовых трех.

Однако во встрече №4 команда Николая Заварухина выдала исключительный камбэк, отыгравшись с 0:3. Сперва Голышев сравнял счет во второй двадцатиминутке, а за 7,5 секунд до конца третьего периода Хрипунов забросил четвертую шайбу и вывел хозяев «Уралец Арены» вперед. Кроме того, за секунду до конца пятый гол вонзил Голышев, подставив самую жирную точку из всех возможных (5:3).

Не сыграют: В составе екатеринбуржцев встречу пропустит Владислав Кузнецов.

Состояние команды: В который раз «Автомобилисту» удалось вытащить плей-офф матч на морально-волевых. Безусловно, на таком подъеме команда Заварухина попытается перевернуть серию в Магнитогорске.

Статистика для ставок

Победой «Металлурга» закончились пять домашних матчей из последних шести

Только в двух встречах из шести предыдущих на домашнем льду команда Разина пропустила больше гола.

«Автомобилист» потерпел всего одно поражение в девяти последних играх на выезде

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 2.12, ничья — в 4.20, а победа «Автомобилиста» — в 3.08.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 4.5 — за 2.10.

Прогноз: В игре №4 «Магнитка», имея колоссальное преимущество в счете, создала себе ряд проблем, которые стоили результата. Разумеется, дома команда Разина намерена сыграть в этом плане более хладнокровно, захватив инициативу и сделав так, чтобы она не ускользнула.

Ставка: «Металлург» Мг не проиграет + ТБ 3.5 за 1.86.

Прогноз: Кажется, градус борьбы в дерби Урала становится выше, команды больше не осторожничают друг с другом, поэтому вполне вероятно, что предстоящий матч, как и предыдущий, порадует в плане заброшенных шайб.

Ставка: Тотал больше 5 за 2.00.