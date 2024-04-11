В 03:00 11.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне НХЛ.

Последний матч: «Сент-Луис» — «Чикаго» 7:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сент-Луис» — «Чикаго» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.77 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:5 (победит «Чикаго»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сент-Луис — Чикаго.

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