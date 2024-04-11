В 17:00 11.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав Кубке Гагарина по хоккею.

Последний матч: «Автомобилист» — «Металлург Мг» 5:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Металлург Мг» — «Автомобилист» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.86 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Металлург Мг»).

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