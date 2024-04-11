«Металлург» — «Автомобилист»: счет матча 5:2, обзор голов

Пятый матч полуфинала Кубка Гагарина междузавершился победой магнитогорцев со счетом 5:2.

В первом периоде дубль оформил Денис Зернов, сначала он отличился на 10-й, а потом на 20-й минуте. В конце второй 20-минутки преимущество сократил Анатолий Голышев.

На 43-й минуте «Автомобилист» смог отыграться усилиями Стефана да Косты, но спустя четыре минуты хозяева снова повели. Шайба на счету Даниила Вовченко, реализовавшего большинство.

Точку матче поставили Денис Зернов, сделавший хет-трик на 47-й минуте и Игорь Гераськин, забросивший перед финальным свистком.

КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Пятый матч «Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 5:2 (2:0, 0:1, 3:1) Голы: Зернов — 6 (Орехов, Силантьев), 9:50 — 1:0. Зернов — 7 (Силантьев), 19:40 — 2:0. Голышев — 9 (Баранцев, Зборовский), 37:26 — 2:1. Воробьев — 1 (Макеев, Голышев), 42:54 — 2:2. Вовченко — 2 (бол., Петунин, Гераськин), 46:36 — 3:2. Зернов — 8 (Канцеров, Еременко), 56:52 — 4:2. Гераськин — 4 (п.в., Карпов, Маклюков), 59:58 — 5:2Вратари: Набоков — Аликин (57:09 — 57:47, 58:16 — 59:58)Броски: 32 (12+9+11) — 38 (11+11+16)Штраф: 4 — 6Счет в серии: 3-2

Счет в серии стал 3:2 в пользу магниторцев. Шестой матч состоится 13 апреля в Екатеринбурге в 14:00 мск.