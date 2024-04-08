Заварухин об игре «Трактора»: Не смогли взломать оборону «Локомотива»

Главный тренервысказался о поражении своей команды в 1/2 финала плей-офф КХЛ с(счет в серии 0:4).

«Скажем так, попали на хорошо организованную команду и не смогли взломать их оборону, не смогли пробить вратаря, хотя в сегодняшней игре создали очень много моментов, где нужно было просто забить гол. Не получилось.

Надо было поменять тройки? Давайте так — это моё тренерское дело. Это ваше мнение, а я на площадке, я так вижу, и я так творю.

Ключевой момент серии? Вторая игра была немного ключевой. В ней мы хорошо играли и сравняли счёт. Конечно, пропустили быстрый гол в овертайме, но на моменте не понравилось, как мы вышли на третий матч. Так и не понял, почему это произошло, почему не хватило эмоций. Свои выводы мы уже сделали. Надо всё переварить и проанализировать.

Соглашусь, что вторая игра была ключевой, но и первую никто не отменял. При счёте 1:2 мы потеряли вратаря и психологически сломались, хотя мы солидная команда, и должны были играть в свой хоккей, несмотря на травму. В плей-офф попали в четвёрку сильнейших команд, но не хотели на этом останавливаться. Мы по силам могли сыграть с "Локомотивом", но нас переиграли», — передает слова Заварухина Чемпионат.

В последнем 4-м матче полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина «Трактор» проиграл «Локомотиву» со счетом 0:3. «Железнодорожники» в финале встретятся с победителем пары «Автомобилист» — «Металлург» (счет в серии 1:2).