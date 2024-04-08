ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор БонифейсТрансферный дайджест. 2-8 апреля
  • 20:52
    • Паскаль Янсен может сменить Абаскаля на посту главного тренера «Спартака»
  • 19:53
    • Хачанов победил Норри в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло
  • 19:25
    • Сафиуллин уверенно вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло
  • 19:23
    • «Локомотив» снова победил «Трактор» и стал первым финалистом Кубка Гагарина
  • 18:58
    • «Оренбург» одержал уверенную победу над «Рубином» в матче РПЛ
    Все новости спорта

    Заварухин об игре «Трактора»: Не смогли взломать оборону «Локомотива»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Трактор
    Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин высказался о поражении своей команды в 1/2 финала плей-офф КХЛ с «Локомотивом» (счет в серии 0:4).

    Алексей Заварухин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Заварухин

    «Скажем так, попали на хорошо организованную команду и не смогли взломать их оборону, не смогли пробить вратаря, хотя в сегодняшней игре создали очень много моментов, где нужно было просто забить гол. Не получилось.

    Надо было поменять тройки? Давайте так — это моё тренерское дело. Это ваше мнение, а я на площадке, я так вижу, и я так творю.

    Ключевой момент серии? Вторая игра была немного ключевой. В ней мы хорошо играли и сравняли счёт. Конечно, пропустили быстрый гол в овертайме, но на моменте не понравилось, как мы вышли на третий матч. Так и не понял, почему это произошло, почему не хватило эмоций. Свои выводы мы уже сделали. Надо всё переварить и проанализировать.

    Соглашусь, что вторая игра была ключевой, но и первую никто не отменял. При счёте 1:2 мы потеряли вратаря и психологически сломались, хотя мы солидная команда, и должны были играть в свой хоккей, несмотря на травму. В плей-офф попали в четвёрку сильнейших команд, но не хотели на этом останавливаться. Мы по силам могли сыграть с "Локомотивом", но нас переиграли», — передает слова Заварухина Чемпионат.

  • Хладнокровие «Локомотива», несговорчивость в дерби Урала
  • Кубок Гагарина: обзор шестой игровой недели
  • Сегодня

    • В последнем 4-м матче полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина «Трактор» проиграл «Локомотиву» со счетом 0:3. «Железнодорожники» в финале встретятся с победителем пары «Автомобилист» — «Металлург» (счет в серии 1:2).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Интер» не пощадит соперника
  • «Удинезе» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Совершит ли «Реал» реванш против «Манчестер Сити»?
  • «Реал» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Еще одна битва за Урал не станет результативной?
  • «Автомобилист» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.27
  • Экспресс дня 8 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Удинезе — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Реал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лидс — Сандерленд
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Америка — Нью-Инглэнд Революшн
  • Футбол
  • Послезавтра в 05:30
    •  3.70
  • Экспресс дня 9 апреля
  • Завтра в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Тигрес — Коламбус Крю
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие