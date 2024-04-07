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    Калгари — Эдмонтон: смотреть онлайн в прямом эфире

    07.04.2024 в 05:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Калгари — Эдмонтон

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Калгари и Эдмонтон начнут матч в 05:00 в регулярном сезоне НХЛ, 07.04.2024.

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    Последний матч: «Эдмонтон» — «Калгари» 3:6. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Калгари» — «Эдмонтон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.96.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Калгари — Эдмонтон.

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