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    Даллас — Эдмонтон: смотреть онлайн в прямом эфире

    04.04.2024 в 04:30 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Даллас — Эдмонтон

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 04:30 04.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Даллас — Эдмонтон в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч: «Даллас» — «Эдмонтон» 3:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Даллас» — «Эдмонтон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.40.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Эдмонтон»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Даллас — Эдмонтон.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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