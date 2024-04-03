В 02:00 03.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Нью-Джерси» — «Питтсбург» 5:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нью-Джерси» — «Питтсбург» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.18 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:4 (победит «Питтсбург»).

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